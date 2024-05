Bebê gêmea que caiu de barco em resgate no RS é achada morta

A bebê Agnes da Silva Vicente, de sete meses, foi encontrada morta em Canoas, Rio Grande do Sul, após ficar desaparecida desde 4 de maio. A informação foi confirmada pela mãe da criança, Gabrielli Vicente, de 24 anos, no domingo (12/5). "Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor, porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça?!", disse a mãe. A bebê era chamada pelos pais de "miss simpatia".

Agnes tinha desaparecido após o bote em que a família estava virar durante o resgate no bairro Harmonia, um dos afetados pela enchente no Rio Grande do Sul. Segundo Gabrielli, ela e os filhos caíram na água quando o bote virou. A outra das gêmeas foi resgatada, desacordada e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Como vou continuar caminhando sem me culpar por tudo? Sei que ninguém teve culpa! Ninguém! Muito menos as pessoas que se disponibilizaram em nos salvar, a todos que estavam dando a vida para nos salvar toda minha gratidão. Vocês são meus heróis", afirmou a mãe da bebê.

"Mamãe vai criar uma Ong em seu nome e todos irão conhecer você e sua história linda, que luta desde a barriga, mesmo nascendo prematura lutou bravamente. Você foi a criança mais guerreira que conheci em toda minha vida", acrescentou Gabrielli.