Rio Grande do Sul: Leite pede evacuação imediata de áreas de risco

De acordo com Leite, o nível de alerta no estado voltou ao máximo depois das chuvas do final de semana, que persistem e devem desaguar no Guaíba nas próximas horas - (crédito: Henrique Lessa/CB/D.A.Press)

Porto Alegre — O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou que a população gaúcha deve, imediatamente, evacuar todas as áreas que já foram afetadas pelas cheias da última semana. O nível de alerta no estado voltou ao máximo depois das chuvas do fim de semana, que persistem e devem desaguar no Guaíba nas próximas horas.



“A água toda segue para a região metropolitana, todas as localidades que na semana passada estavam com inundação, por favor, não voltem para esses lugares, por favor deixem essas localidades imediatamente e coloque-se em segurança”, disse Leite em entrevista coletiva à imprensa, nesta segunda-feira (13/5), no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, em Porto Alegre.



Segundo especialistas em hidrologia, o nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, pode bater novos recordes chegando ao nível de 5,5 metros, ampliando o volume de bairros alagados na capital gaúcha.

Ao Correio, o doutor em hidrologia e professor do IPH/UFRGS Rodrigo Paiva alertou que as chuvas do fim de semana foram maiores que o previsto pela meteorologia, o que faz que as previsões hidrológicas apontem que a capital gaúcha ainda não chegou ao pior momento desta cheia.



“De sexta para domingo choveu bastante e se aproximou das piores previsões, mas como demora um pouco para esse pico chegar em Porto Alegre, o repique das chuvas deve acontecer entre segunda-feira (13/5) e terça-feira (14/5)”, alertou o pesquisador.



O governador saudou a consciência da importância de deixar as áreas atingidas das populações do Vale do Taquari que já sofre com o repique das cheias, já que nessa região os pedidos de resgate foram menores, mas alertou que a situação na região metropolitana, que recebe como afluentes as águas dos rios de diversas outras regiões do estado.

*O repórter está no local

