Casal encontra câmera escondida dentro de motel em Goiás

Na quinta-feira (9/5), um casal denunciou ter encontrado uma câmera escondida em uma tomada em um quarto de motel de Senador Canedo (GO). A Polícia Civil de Goiás realizou uma perícia no local e encontrou outra câmera, em um outro quarto do estabelecimento.

Os dispositivos foram enviados para investigação pela Polícia Científica de Goiás. Relatos foram colhidos de alguns funcionários e os proprietários do motel devem ser escutados em breve, mas ainda não se sabe quem instalou as câmeras.

Em nota enviada ao Portal UOL, o Motel Canadá afirma que a administração do estabelecimento expressa "surpresa e profunda consternação com tal descoberta, reiterando seu compromisso irrevogável com a proteção da privacidade e segurança de seus hóspedes".

O estabelecimento ainda afirmou que todas as diligências estão sendo conduzidas com as autoridades competentes. "O Motel Canadá, enquanto parte interessada primordial na apuração dos eventos em tela, aguarda, com a devida expectativa, os desdobramentos dessa investigação, comprometendo-se a adotar todas as medidas cabíveis para a proteção de seus clientes e a prevenção de incidentes similares no futuro", completa a nota.