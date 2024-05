Quem era Leandro Medice, médico voluntário que morreu no RS

Em suas redes sociais, compartilhava a rotina de trabalho, as viagens que fazia com o marido e os amigos - (crédito: Instagram/Reprodução (@leandromedice))

Como centenas de pessoas que se comoveram com a tragédia no Sul do país, o médico cardiologista Leandro Medice, morador de Vila Velha (ES), foi até o Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das chuvas no estado. O profissional foi encontrado morto nesta segunda-feira (13/5) em um abrigo em São Leopoldo. Uma das suspeitas é que tenha tido um mal súbito.

Casado há seis anos com o acupunturista João Paulo Martins, Leandro era saudável e não tinha histórico de doenças, disse o marido ao g1. Morava em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória.

Nas redes sociais, Leandro compartilhava a rotina de trabalho, as viagens que fazia com o marido e os amigos. Nos últimos anos, ele trabalhava em uma clínica de estética capilar que mantinha com João Paulo.



Na madrugada de domingo (13/5), ele publicou no Instagram um vídeo em que destacou que seria a primeira missão humanitária que faria. Nos comentários, recebeu incentivos inclusive da própria mãe, que Leandro deixou em casa no Dia das Mães para ajudar os gaúchos.

"Que lindo! Deus os acompanhe e conserve esse amor em seus corações. Esse é um presente que jamais sairá das minhas lembranças", escreveu Andrea Medice.

Leandro é formado em medicina e em fisioterapeuta, e fez especialização em cardiologia. Ele atendeu no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e atuou no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) entre 2012 e 2021, como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI).

Em nota, o hospital lamentou a morte de Leandro. "A direção do HEVV ressalta que dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico".

Leandro Medice (foto: Instagram/Reprodução (@leandromedice))

Segundo o marido de Leandro, ele trabalhou normalmente na clínica a semana toda, e no domingo decolou às 3h para o Sul. A ideia era voltar para Vitória na segunda à noite.

No domingo, o médico trabalhou o dia inteiro fazendo os primeiros atendimentos básicos para as vítimas da chuva na região. Por telefone, ele contou ao marido que foi recebido com muito carinho no abrigo à noite, depois de passar o dia trabalhando. Ele dormiu afastado dos colegas, uma vez que roncava um pouco.

Ao amanhecer, Leandro não apareceu no ponto de encontro no horário estipulado. "Ele sempre foi muito pontual. As amigas foram até ele e já o encontraram morto", relatou João Paulo.

A morte do profissional foi confirmada. Uma das hipóteses é que ele tenha tido um mal súbito. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe dele compartilha uma mensagem que diz que ele teve um enfarto fulminante.