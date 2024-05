Cavalo está preso há 10 dias no terceiro andar de um prédio no RS

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul tenta resgatar um cavalo preso no terceiro andar de um prédio no município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, Rio Grande do Sul. O animal está preso no terceiro andar de um edifício de um condomínio residencial, no bairro Campina.

Não se sabe como o cavalo chegou ao apartamento. A água não atingiu a altura do local onde ele se encontra, portanto, existem as hipóteses de que alguém colocou o animal no local ou de que ele foi até o imóvel para se abrigar da enchente.

Veterinários e bombeiros estiveram no local na tarde desta terça-feira (14/5) para entender qual é a melhor estratégia para retirar o animal.

Os agentes do Corpo de Bombeiros, que estão acompanhados de veterinários, alimentaram o animal e providenciaram água.

O Correio entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do RS, mas até o momento não obteve resposta.

Cavalo Caramelo

O resgate do cavalo Caramelo, ilhado em cima de um telhado, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, comoveu o país. O animal foi encontrado imóvel, cercado pelas águas da enchente e exposto ao sol e à chuva. O salvamento foi feito por uma equipe de bombeiros e veterinários, apoiada pelo Exército. Cinco botes foram usados na operação.

Com a repercussão das imagens do sofrimento de Caramelo, flagrado pelo helicóptero da TV Globo, o governo federal se mobilizou para o resgate. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que foi dormir “inquieto”com a situação do animal.

Cavalo submerso

Outro caso de cavalo também chamaram atenção durante a tragédia no estado. O vice-prefeito do município gaúcho Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva, resgatou um cavalo que estava submerso na enchente que atinge Canoas.