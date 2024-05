Justiça manda penhorar contas de Solange Gomes para quitar dívida

Solange Gomes está enfrentando problemas com a Justiça, que determinou a penhora de bens da artista. Isso porque a ex-A Fazenda acumula uma dívida milionária com a escola particular em que sua filha, Stephanie Gomes, estudou.

Segundo o jornalista Daniel Nascimento, a instituição de ensino pede uma indenização no valor de cerca de R$18.O processo foi movido por falta de pagamento das mensalidades, durante os anos de 2016 e 2018. Por este motivo, a Justiça determinou a penhora dos bens de Solange.



Contudo, acontece que a primeira tentativa de penhora solicitada pelo juiz do caso,foi online e o valor encontrado surpreendeu a todos. Isso porque o valor encontrado nas contas da artista foi de R$522,67. Apesar da quantia ser baixa, a Justiça fez o bloqueio.



Além disso, após não conseguir encontrar o valor total do débito de Solange, nas contas acessadas, a Justiça fez outras duas tentativas em 2022, também sem êxito. O oficial de Justiça foi até o imóvel onde a artista reside, mas foi informado pelo porteiro, que ela estava viajando.



Vale lembrar que Stephanie Gomes é filha de Solange, com o ex-pagodeiro Waguinho. O processo teve uma atualização e foi despachado novamente em março deste ano. O juiz responsável solicitou novamente a penhora on-line da ex-peoa. Será que agora vai?