Rio Grande do Sul: tragédia já deixa 149 mortos e 2 milhões de afetados

A tragédia no Rio Grande do Sul deixou 149 mortos até esta quarta-feira (15/5), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil, um a mais do que no último. Segundo o levantamento, 2.124.553 pessoas foram de alguma forma afetadas pelas enchentes em 446 municípios gaúchos.



Ao todo são 538.245 desalojados, sendo que 76.580 estão em abrigos. O número de desaparecidos é de 108 e 806 pessoas ficaram feridas.

A Defesa Civil pede para que as pessoas verifiquem se seus nomes estão na lista de desaparecidos. Caso esteja, a orientação é procurar a Polícia Civil para a regularização dos dados.

Cheias

O nível do Lago Guaíba está em 5,21m na manhã desta quarta-feira, um pouco mais baixo do que ontem, quando o nível chegou a 5,25m. A cota de inundação é de três metros.