"Orgulho", diz filho ao ver pai chegando embaixo de chuva com cesta básica no RS

Em meio a tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul, cenas de solidariedade e gratidão servem como um alento. O vídeo de uma criança observando o pai chegando com uma cesta básica no município gaúcho Agudo comoveu a internet e ultrapassou 1 milhão de visualizações. No registro, publicado na segunda-feira (13/5), o menino reconhece o esforço do pai, identificado como Altair Fernando, por carregar os mantimentos recebidos debaixo de chuva.

"Meu pai ganhou uma cesta básica e vem caminhando com ela nas costas. Não tem guarda-chuva, não tem nada, mas dá pra ter orgulho de um pai assim. Vem debaixo de chuva, isso sim que é pai", diz a criança.

@altair.pape doe oque puder será bem vindo o Rio grande do sul está precisando ???????? ? som original - a neco

Em seguida, Altair agradece as doações recebidas. "O pessoal que está doando está de parabéns, porque está ajudando muita gente. Ajude o Rio Grande do Sul quem puder ajudar", afirma o pai.

No TikTok, a família, composta pelo pai, mãe e dois filhos, mostra a rotina com simplicidade e humor, e também o impacto causados pelas chuvas no município de Agudo. O perfil de Altair conta com mais de 138 mil seguidores e os vídeos somam milhões de visualizações.

Município de Agudo

Agudo é um pequeno municipio localizado em uma região montanhosa na área central do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 10 mil habitantes. Segundo a prefeitura, em poucos dias choveu 120 milimetros na cidade, provocando alagamentos e destruição. As aulas foram suspensas e a prefeitura disponibilizou o saque emergencial de calamidade para os atingidos.





Enchentes no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 149 pessoas morreram, 806 ficaram feridas e 112 seguem desaparecidas por causa das chuvas e inundações que assolam o estado gaúcho. Ao todo, 2.124.553 de pessoas foram afetadas, 79.494 foram encaminhadas a abrigos públicos e 538.245 estão desalojadas.