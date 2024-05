Rio Grande do Sul registra recorde de frio e temperatura mínima negativa

O frio aumentou no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (15/5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou a formação de geada em grande parte do estado, principalmente na região serrana.

Segundo o Inmet, quatro das seis menores temperaturas registradas nesta manhã foram no Rio Grande do Sul: Quaraí (0,2°C), São José dos Ausentes (1 ºC), Santana do Livramento (1,9°C) e Vacaria (2°C).

#Mínimas: Confira as menores #temperaturas, até as 8h de hoje (15), registradas pelo #INMET:



???? Quaraí (RS): 0,2°C

???? São José dos Ausentes (RS): 1,0°*

???? São Joaquim (SC): 1,6°C

???? Bom Jardim da Serra (SC): 1,6°C

???? Santana do Livramento (RS): 1,9°C — INMET (@inmet_) May 15, 2024

A temperatura mínima em Porto Alegre ficou em torno de 7°C e 8°C, superando o recorde registrado na terça-feira (14/5), que foi de 10°C.

A partir de sexta-feira (17/5), a passagem de um novo sistema frontal irá provocar volumes de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento no Rio Grande do Sul, com pancadas que podem superar 90 milímetros no centro-leste do estado.

Enchentes no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 149 pessoas morreram, 806 ficaram feridas e 112 seguem desaparecidas por causa das chuvas e inundações que assolam o estado gaúcho. Ao todo, 2.124.553 de pessoas foram afetadas, 79.494 foram encaminhadas a abrigos públicos e 538.245 estão desalojadas.