Geada: três cidades de SC registraram temperatura negativa

Três cidades de Santa Catarina registraram temperatura abaixo de zero na manhã desta quarta-feira (15/5), de acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Epagri/Ciram). A menor delas foi em São Joaquim, na Serra Catarinense, que teve mínima de -0,36°C, e teve registros de geada.

As cidades do estado estavam sob alerta de geada desde terça-feira (14) e risco de queda brusca nas temperaturas do estado, em razão de uma massa de frio que avançou por Santa Catarina.

Outras duas cidades do estado também tiveram temperaturas negativas: Urupema, com -0,3°C, e Bom Jardim, com -0,1°C.

As cidades de Urubici e Lages também registraram baixas temperaturas com 0,9°C e 3,1°, respectivamente.

Amanhecer de quarta-feira (15/05/24) frio em SC, com a temperatura mínima mais baixa do ano de 0,62°C negativo em São Joaquim. Ocorreu geada isolada nas áreas altas Planalto Sul de SC pic.twitter.com/BRoYWBkvYK May 15, 2024