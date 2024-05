Porto Alegre tem o dia mais frio do ano e previsão é de mais queda

Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira (14/5): 10°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima não deve passar dos 16°C. A cidade foi uma das mais atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

A previsão é de que a temperatura na capital gaúcha continue baixando na quarta-feira (15/6) com mínima de 7°C e máxima de 15°C, até a quinta-feira (16/5), em que pode ser registrado mínima de 5°C.

O Inmet emitiu, na madrugada desta terça, um alerta laranja para todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná e Mato Grosso do Sul. O alerta de perigo avisa sobre o declínio das temperaturas.

O litoral gaúcho permanece também sob alerta de Amarelo, de perigo potencial, de Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas.