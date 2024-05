Reconstrução de escolas é prioridade no RS, diz Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (16/5) que a prioridade nas cidades atingidas pelas enchentes no estado é a reconstrução das escolas. Ele visitou hoje cedo a cidade de São Sebastião do Caí, na região serrana, que foi inundada pela cheia do Rio Caí.

"A escola é absoluta prioridade porque é o lugar em que, além de ensino e conhecimento, tem o acolhimento. As famílias que foram atingidas precisam voltar às suas rotinas, as crianças precisam voltar às suas rotinas. Estou cobrando das secretarias de obras e de educação que a gente tenha instrumentos ágeis para poder colocar os equipamentos e fazer as intervenções necessárias para que elas possam voltar a funcionar dignamente", afirmou o governador.

Leite lamentou ainda a situação de São Sebastião do Caí, que havia enfrentado severa enchente em novembro do ano passado. "É duro a gente ver o impacto que tem na vida das pessoas, nos equipamentos públicos, nas escolas, e a cidade que vinha se reerguendo de uma enchente em novembro agora, novamente, precisa se remobilizar para resgatar tudo aquilo que havia sido perdido", disse.

O governador destacou que deve continuar visitando as cidades atingidas pela maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, os destinos serão o Vale do Taquari e a região central.