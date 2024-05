Guaíba diminui cerca de 30 cm, mas previsão de chuva ainda preocupa

Sem chuvas no estado, o nível do Guaíba passou de 5,19 metros para 4,92 metros - (crédito: Henrique Lessa)

Após uma trégua das chuvas no Rio Grande do Sul, o nível do Lago Guaíba passou de 5,19 metros, ontem, para 4,92 metros. As informações são do Serviço Geológico do Brasil (SGB) desta quinta-feira (16/5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou, porém, que após três dias, hoje deve voltar a chover no estado, com risco de temporais.



Mesmo com baixa, o nível do lago permanece acima da cota de inundação que é de 3 metros, e as previsões do Inmet apontam para chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 km/h no norte gaúcho, além de Santa Catarina e Paraná.

O professor de ecologia da Universidade Federal de Rio Grande (UFRGS), Marcelo Dutra, afirma que a redução do nível do lago é de pouco efeito e pode ter acontecido por causa do vento, ou porque a água pode estar alcançando outros lugares. E explica que o evento ainda continua em curso. ”Podemos ter mais chuvas e as águas subirem, além da presença de vento muito forte”, destaca.



Níveis em outros rios do estado



O rio Jacuí estava na marca dos 13,56 metros, nesta quinta-feira, às 8h, na cidade de Rio Pardo, e ainda marca quase o dobro da sua cota de inundação de 7,5 metros. O rio percorre o estado por 800 km e desemboca no delta do Jacuí, um conjunto de ilhas, canais e pântanos que compõem o Guaíba. O Jacuí corresponde a 84,6% da água do lago Guaíba.



O rio Taquari, por sua vez, faz parte de 37% da bacia do Caí e nasce entre os distritos de Santa Bárbara e São Valentim do Sul, onde o curso d'água é chamado de Antas. O Taquari chegou a registrar mais de 33 metros no último dia 2 e bateu o recorde anterior, de 30 metros, atingido em 1941. O nível do Taquari diminuiu mais de um metro de ontem para hoje em uma das cidades de medição. A altura marca 6,11 metros na cidade de Muçum. Já na cidade de Estrela, marcou 18,66 metros às 22h de ontem e não teve atualização.



O rio dos Sinos nasce no município de Caraá, litoral norte gaúcho. Ele percorre 32 municípios por volta de 190 km até desembocar no delta do Jacuí, seus principais afluentes são os rios Rolante e Paranhana. A cota de inundação está ultrapassada em quase 3 metros, com o total de 6,92 metros de altura. A medição foi feita na cidade de São Leopoldo.

O rio Gravataí, por sua vez, nasce na região de Proteção Ambiental do Banhado Grande e deságua no delta Jacuí. Na cidade de Passos das Canoas, o Gravataí se estabilizou próximo de 5,79 metros nas últimas 72 horas, mas permanece mais de um metro acima da cota de inundação de 4,75 metros.

O rio Caí é um dos rios pertencentes à bacia do Caí, que localiza-se na região hidrográfica do Guaíba. O rio também deságua na região do delta Jacuí e abastece o lago Guaíba. Em Feliz, o rio abaixou e marca 3,22 metros, nesta quinta-feira às 14h, uma diminuição de mais de 1 metro comparado ao mesmo horário na terça-feira. Já em São Sebastião do Caí, o rio registrou 9,07 metros às 10h, os dois pontos estão em cota de alerta.



Chance de novas inundações

Lagoa dos Patos é a maior lagoa do Brasil, localizada na costa leste do estado. Com 60 quilômetros de largura, ela tem o Guaíba como seu principal corpo hídrico. A lagoa abrange diversos municípios, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. Nos últimos dias, a cheia gerada pelas chuvas no sul do Rio Grande do Sul preocupa boa parte do estado, com 2,8 metros de alta e com pequena subida desde quarta-feira.



Segundo o professor Marcelo Dutra, as cidades que percorrem a Lagoa dos Patos devem sofrer novas inundações nos próximos dias. “Toda aquela água acumulada em Porto Alegre no Guaíba precisa chegar até a Lagoa do Patos, e vai cair nas cidades ao redor, como Pelotas e Rio Grande. Então, vamos presenciar um aumento grande do volume das águas nos municípios ao redor”, explica.



O Rio Uruguai, único que não desemboca no Guaíba, é formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, e sua nascente é na Serra Geral no Paraguai. Na medição feita na cidade de Uruguaiana, na terça-feira (14), foi detectado o nível da água 2,5 metros acima da cota de inundação, porém, a detecção em Garruchos mostrou que o rio estava 2 metros abaixo da cota.



*Estagiários sob a supervisão de Andreia Castro