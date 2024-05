Enchentes no RS: balanço mostra mais de 2 milhões de pessoas afetadas

Dados publicados neste sábado (18/5) pelo governo do Rio Grande do Sul mostram que 2.304.422 pessoas já foram afetadas pela consequências da tragédia socioambiental que atinge 461 municípios gaúchos, desde o final de abril. O balanço também contabiliza 155 mortos, 540.188 pessoas desalojadas e 77.202 em abrigos.

Forças de segurança federais, além do Rio Grande do Sul, de outros estados e voluntários se mobilizam para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas em casa. Ao todo, 82.666 pessoas e 12.215 animais foram resgatados em cidades atingidas pelo mau tempo.

Situação no RS

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril. A principal consequência foi o transbordamento dos principais rios do estado. Com a subida das águas imóveis foram atingidos, estradas e pontes foram danificadas e cidades inteiras ficaram isoladas. o governo do estado e o governo federal se uniram para discutir estratégias para reconstrução dos serviços e da infraestrutura do estado.

O Congresso Nacional promulgou um projeto de autoria do governo federal para excepcionalizar os gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul e acelerar o repasse de verbas. O presidente Lula tem dito que não faltaram recursos e não haverá impedimento de burocracia para atender o estado.