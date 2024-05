Bairros são completamente destruídos no Rio Grande do Sul; veja fotos

O governo do Rio Grande do Sul publicou, no sábado (18/5), imagens das cidades de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, que tiveram quarteirões completamente devastados pelas enchentes que afetam o estado. Ao todo, mais de 460 municípios foram afetados pelo desastre, e, de acordo com o último boletim liberado pelo governo, mais de 540 mil pessoas estão desalojadas.

Nas fotografias liberadas pelo governo do estado é possível ver casas completamente destruídas — em Cruzeiro do Sul, a 180 quilômetros de Porto Alegre, mal restaram paredes em pé na principal região atingida pela enchente. Em Arroio do Meio, a 217 quilômetros da capital gaúcha, árvores foram arrastadas pelas águas e chegaram a alcançar até o telhado das casas.





















O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite visitou os dois municípios no sábado, para conversar com as autoridades locais, conferir os estragos e monitorar o trabalho realizado na distribuição de doações e em abrigos.

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril. Até o momento, 155 pessoas morreram por conta do desastre climático enfrentado pelo estado. Além disso, 82.666 pessoas e 12.215 animais foram resgatados em cidades atingidas pelo mau tempo.