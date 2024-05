Após 60 dias, cartório registra bebê de casal dos EUA que nasceu no Brasil

Funcionários do cartório foram até o apartamento da família para entregar a certidão de nascimento do bebê - (crédito: Reprodução/Arquivo pessoal)

Após dois meses, um cartório de Florianópolis, em Santa Catarina, emitiu, na última sexta-feira (17/5), a certidão de nascimento do bebê que nasceu prematuro enquanto os pais, um casal dos Estados Unidos, estavam visitando o Brasil. Sem o registro, os turistas estavam impedidos de voltar para casa com a criança. O bebê nasceu antes da data prevista, com apenas 28 semanas, durante as férias da família em solo brasileiro.



Funcionários do cartório foram até o apartamento da família para entregar a certidão de nascimento do bebê. O documento foi emitido com três documentos: certidão de nascimento dos pais, passaportes e nome dos pais do casal. As informações são do portal g1.

"Se não fosse pela imprensa brasileira, que assustou o cartório, a gente estaria esperando ainda até quem-sabe-quando. Eu e minha esposa não merecíamos esse tratamento tão ruim. Seja norte-americano, seja brasileiro, ninguém merece ser tratado assim. Ficar esperando nove semanas, cheio de estresse desnecessário", afirmou o pai do bebê, Christopher Phillips.