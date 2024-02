Você sabia? Lei permite trocar nome de bebês até 15 dias após o registro

Pais que desejem fazer a troca do nome escolhido ao seu bebê recém-nascido têm o direito de fazer a alteração em até 15 dias após o registro no cartório. A Lei Federal 14.382/2022 beneficia os responsáveis, que, por alguma razão, se arrependeram do nome que foi escolhido para o filho.



Para tanto, basta realizar a mudança em um Cartório de Registro Público de pessoas e solicitar a alteração. De acordo com o Senado Federal, o novo nome precisa ser consensual entre os pais para a troca poder ser imediata. Caso tenha desacordo entre os genitores, o pedido deverá ser encaminhado à Justiça.

Antes, a mudança de nome só era permitida quando o indivíduo completasse 18 anos, na qual, a solicitação era feita diretamente no cartório de registro civil, sem a necessidade de intervenção judicial.



Além disso, com a nova legislação, é permitido modificar ou incluir sobrenomes familiares a qualquer tempo. Para isso, basta fazer a comprovação do vínculo.