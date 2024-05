FAB realiza maior evacuação aeromédica no RS com 5 pacientes em um único voo

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou neste domingo (19/5) a maior operação, no Rio Grande do Sul, de evacuação aeromédica (EVAM) para transferir vítimas em estado grave que estavam no hospital da Universidade Federal de Rio Grande (FURG).

Três bebês recém-nascidos e dois adultos precisavam ser transferidos com urgência de Rio Grande para Canoas, porque as capacidades do hospital local tinham sido comprometidas devido às chuvas no estado. Os pacientes foram levados em segurança até a Base Aérea de Canoas, onde foram transportados de ambulância para unidades de saúde de referência da região.