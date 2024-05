Oito toneladas de doações seguem para o Rio Grande do Sul por meio da FAB

carga – avaliada em R$ 526 mil – foi deixada na manhã desta terça-feira (7), no depósito da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto de Brasília, e deve seguir nas próximas horas para o Estado gaúcho - (crédito: Divulgação/Seec-DF)

Nesta terça-feira (7/5), chegaram doações de mantas, roupas, calçados e utensílios aos depósitos da Força Aérea Brasileira (FAB). Mais de oito toneladas de produtos apreendidos pelos auditores da Receita do Distrito Federal da Secretaria de Economia (Seec-DF) serão destinadas aos desabrigados pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Além disso, 15 mil copos de água da Caesb e doações recolhidas entre servidores, população e empresários locais seguem para a região atingida. No total, mais de 40 toneladas já foram doadas.

O secretário da Economia, Ney Franco, disse que o pedido partiu do governador: “A doação é um pedido do governador Ibaneis Rocha, que determinou a união de esforços, de todo o governo, para ajudar os moradores daquela região. É momento de solidariedade e união”, explicou.

Ele reforça que além das doações, todo o GDF se mobiliza — inclusive com a ajuda de servidores públicos — para ampliar o número de produtos doados. “Estamos contando com a solidariedade de todos os brasilienses. O governo do Rio Grande do Sul está pedindo doações de roupas de camas, colchões, leite em pó, cestas básicas… Mais de um milhão de famílias ficaram sem nada”.

O coordenador de Fiscalização Tributária da Seec, Silvino Nogueira Filho, destaca que a doação ao Rio Grande do Sul tem um significado maior para os auditores da Receita do DF. “Que esses recursos sirvam como um sinal tangível de solidariedade e esperança, demonstrando que estamos unidos em tempos de desafios. Agradecemos imensamente a todos os envolvidos na coordenação e na entrega dessas doações, bem como à comunidade do Rio Grande do Sul por sua resiliência e força diante das dificuldades”, afirma.

De onde vem as doações

O coordenador de Fiscalização Tributária da Seec, também explicou que os produtos doados são frutos de apreensões ocorridas há mais de 30 dias. “São mercadorias que não foram reclamadas por ninguém, portanto, após prazo legal, são destinadas à doação”, detalha. De acordo com Silvino, todas as mercadorias na condição de abandono têm algum destino social. “Fazemos doações para escolas, creches, asilos, e até mesmo para a estrutura dos órgãos públicos”, explica. “Mas tudo é feito com transparência após chamamento público e ampla publicidade”.

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.

Onde Doar

Veja os endereços dos pontos de coleta



– Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF

Confira os endereços neste link

– Base Aérea de Brasília

Endereço: Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília

Horário: 8h às 18h



– Anexo do Palácio do Buriti

Endereço: salas 104 e 900, Eixo Monumental

Horário: 8h às 18h

*Com informações da Agência Brasília