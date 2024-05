Funerária retira órgãos de idoso sem consentimento da família em Minas

O fato aconteceu na cidade de Bom Jesus do Galho - (crédito: Prefeitura de Bom Jesus do Galho/Reprodução)

Um serviço funerário está sendo acusado de retirar os órgãos de um idoso, de 86 anos, sem o consentimento da família. O caso aconteceu na zona rural de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o autor do crime, um agente funerário de 51 anos, afirmou aos militares que aprendeu a técnica em um curso realizado em Belo Horizonte. Ele disse que fez o procedimento a pedido da funerária São Gabriel, além de relatar que é comum pedirem este serviço a ele.

A história começou no último sábado quando o idoso morreu por insuficiência cardíaca. No domingo (19), às 15h, o idoso estava sendo velado em casa quando militares apareceram e levaram o corpo, alegando que uma pessoa denunciou, anonimamente, que o corpo estava sendo velado sem os órgãos.



A denunciante ainda afirmou que os órgãos estavam em um saco plástico enterrado na cova, onde seria sepultada a vítima, e que isso não seria o primeiro caso.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde a retirada dos órgãos foi confirmada. Na cova, os militares encontraram o saco plástico com os órgãos, sob uma camada fina de terra.



A família afirmou aos militares que não autorizou a retirada de órgãos pela funerária. O suspeito foi levado pela Polícia Civil, que está investigando o caso.

A funerária São Gabriel foi procurada pela reportagem, mas até o momento não houve retorno.