Campanha de vacinação contra gripe é reforçada em abrigos no RS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul paneja vacinar contra a influenza todas as 76 mil pessoas que estão em abrigos. A vacinação está sendo intensificada nos últimos dias, de acordo com a pasta.

Para crianças entre 6 meses e 9 anos de idade, é recomendado 2 doses, com intervalo de 1 mês entre cada aplicação. A chefe da Seção de Imunizações da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Eliese Denardi Cesar, explica que em locais fechados e com grande concentração de pessoas, como abrigos, a disseminação de vírus respiratórios é mais fácil.

“Neste momento de calamidade e com tudo o que está acontecendo, muitas vezes a gente se esquece da importância da vacinação, mas devemos ter consciência e nos vacinar, até para evitar uma outra crise por conta dessas doenças”, diz a voluntária Kellen Fraga.

A supervisora operacional de atenção primária da rede Divina Providência, Luana Machado, por sua vez, lembra que as crianças vacinadas também tiveram atualização do calendário vacinal.

A campanha de vacinação contra a gripe começou em março no Rio Grande do Sul, focada nos grupos prioritários, e foi ampliada em maio para toda a população com mais de 6 meses. Foram imunizados no estado até o momento 39% do público prioritário, formado por gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas que vivem em terras indígenas.



*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro