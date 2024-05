Corpus Christi terá emenda e vira feriadão para servidores públicos

Feriado de Corpus Christi se transforma em feriadão para os servidores do GDF e do governo federal - (crédito: Latam/Divulgação)

O feriado de Corpus Christi, previsto para quinta-feira (30/5), será emendado com a sexta-feira (31/5), que será ponto facultativo para os funcionários públicos alocados no governo do Distrito Federal e no Poder Executivo federal.

Os pontos facultativos referentes às datas de Corpus Christi e ao dia seguinte foram publicados nos diários Oficiais e nos sites oficiais do DF e da União. Até o fim do ano, funcionários públicos do governo do Distrito Federal terão mais 10 feriados e pontos facultativos. Já entre servidores federais o calendário prevê mais nove dias sem ter de bater ponto no trabalho.

Até o feriado de Corpus Christi, funcionários do GDF e do serviço público federal tiveram sete dias de feriado e de pontos facultativos. Ao todo, neste ano, as servidores do DF e do governo federal acumulam 19 e 18 dias entre feriados e pontos facultativos, respectivamente.

Veja o calendário com as folgas que ainda virão em 2024:

Servidor do GDF:

30 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo);



31 de maio: (ponto facultativo);



7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);



12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);



28 de outubro: Dia do Servidor Público – art. 278, da Lei Complementar n.º840, de 23 de dezembro de 2011 (ponto facultativo);



2 de novembro: Finados (feriado nacional);



15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);



20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);



30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local);



24 de dezembro: Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas);



25 de dezembro: Natal (feriado nacional).



31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).

Servidor federal:

30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo)

31 de maio (ponto facultativo)

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

2 de novembro, Finados (feriado nacional)

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14h)

25 de dezembro, Natal (feriado nacional)

31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14h)