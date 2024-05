Lutador de MMA é preso suspeito de agredir ex-namorada em Manaus

Segundo Jhenifer, as agressões só pararam quando ela recorreu a técnicas de defesa pessoal e gritou por socorro - (crédito: Reprodução/Polícia Civil do Amazonas e Instagram)

O lutador de Artes Maciais Mistas (MMA) Thiago Melo foi preso na segunda-feira (20/5), em Manaus, suspeito de agredir a ex-namorada, a cantora Jhenifer Borher. Pelas redes sociais, ela mostrou os hematomas pelo corpo e relatou que o homem tentou matá-la no dia 5 de maio.

"Ele me agrediu. Tentou me matar dentro do carro puxando o freio de mão diversas vezes enquanto eu dirigia meu próprio veiculo e, não satisfeito, ao chegar na minha residência, ele ainda continuou as agressões físicas, verbais e tentou me atingir/matar com uma faca", disse Jhenifer.

Segundo a mulher, as agressões só pararam quando ela gritou por socorro."Meu grito foi tão alto que acordou os vizinhos do bloco, que acionaram a portaria e um vizinho foi também ao nosso encontro. O agressor, enquanto eu gritava, começou a falar: 'amor, para, vou ser preso. Para amor'. Mas não parei pois era o basta e era a minha vida. E ele fugiu. Eu aguentei muito tempo calada. Mas tomei força de onde nem imaginava que tinha e denunciei. Pedi ajuda e estou lutando por mim e por todas aa mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica", relatou a cantora.

Jehnifer denunciou as agressões na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher em Manaus. “A vítima foi ouvida e, no decorrer das diligências investigativas, levantamos provas suficientes para que o mandado de prisão preventiva fosse decretado pelo Poder Judiciário”, afirmou a delegada Patrícia Leão.

Jhenifer disse esperar que Thiago pague na Justiça pelas agressões que cometeu. "O cenário de violência contra mulher é pior do que a gente pode imaginar. Muitas mulheres se sentem coagidas para denunciar ou procurar qualquer tipo de ajuda. Coagidas por ameaças, manipulação, por influência do agressor com pessoas de nomes na sociedade e tantos outros motivos. Mas não vou me calar! O ciclo de violência é sempre o mesmo e só conseguimos sair quando externamos o que vivemos. Peçam ajuda", disse a cantora.

O Correio não localizou a defesa de Thiago Melo. O espaço segue aberto para manifestação.