Mulher dopa marido, tio dela, o esfaqueia e corpo é carbonizado

Uma mulher de 32 anos e o tio dela, de 55, são investigados pela Polícia Civil (PCMG) em decorrência do assassinato de um homem, de 44, marido da suspeita, em Butua, na zona rural de Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A esposa da vítima foi presa pela PCMG no município na última quarta-feira (15/5).

O tio foi localizado e detido pela Polícia Militar (PM) um dia antes em Juatuba, também na Grande BH. O caso foi divulgado em coletiva à imprensa nesta segunda-feira (20/5).

A investigação começou depois de a Polícia Civil encontrar o corpo do homem carbonizado em uma caminhonete, às margens da BR-381, no município de Rio Manso, na Região Central do estado.

Segundo a delegada Anagreici Pretto, a mulher teria deixado o marido inconsciente após fazê-lo ingerir remédios com efeitos sedativos. Em seguida, acionou o tio, responsável por esfaquear a vítima até a morte.

À noite, eles levaram o corpo para o carro da vítima, dirigiram até a localidade de Biquinha das Pedras, às margens da BR-381, no município de Rio Manso, e atearam fogo, na intenção de desfazer as provas das facadas e levar as investigações para outra linha”, explicou Anagreici.

A mulher confessou aos policiais o homicídio, alegando ter cometido o crime em razão das constantes ameaças sofridas por parte do companheiro. A investigação está em fase de conclusão.