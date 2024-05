Saúde anuncia repasse de mais R$ 202 milhões ao Rio Grande do Sul

O Ministério da Saúde destinará mais R$ 202 milhões para ampliar e manter a assistência médica no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (21/5) pela ministra Nísia Trindade, que visita o estado.

Do montante, R$ 76,3 milhões são oriundos do programa Novo PAC Seleções, programa do governo federal para realizar obras e compra de equipamentos na saúde. Outros R$ 66,3 milhões serão destinados à compra de medicamentos, insumos, entre outros, além de mais R$ 59,6 milhões a serem liberados via portarias públicas.

Ao todo, a pasta já destinou mais de R$ 1,7 bilhão em recursos emergenciais.

Reforço médico

Na ocasião, a ministra apresentou também um balanço dos primeiros 15 dias de assistência da Força Nacional do SUS, criada para situações emergenciais. A estrutura tem apoio de 11 mil servidores e já realizou 3,5 mil atendimentos.

Já foram enviados ao RS:

1,2 milhão de doses de vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, caxumba, rubéola, raiva e picadas de animais;

130 kits emergência, com 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas e ataduras em cada kit, com capacidade de atender a até 150 mil pessoas em um mês;

73 mil frascos de insulina, 617 mil canetas e 2,8 milhões de agulhas de aplicação;

8 milhões de medicamentos e insumos dos componentes Básico, Estratégico e Especializado;

600 doses de imunoglobulina;

200 caixas térmicas de alta qualidade;

4,8 mil bobinas de resfriamento.

Medicamentos e insumos hospitalares estão entre as compras previstas pelo ministério (foto: Thales Alves/Ministério da Saúde)