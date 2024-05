Resposta do governo à crise climática no RS "mudou o paradigma", diz Lula

Lula: "Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que fizemos no Rio Grande do Sul" - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta terça-feira (21/5) que a calamidade no Rio Grande do Sul “mudou o paradigma” da resposta aos desastres climáticos, e que as medidas tomadas para apoiar os gaúchos serão aplicadas também em outros estados, quando necessário.



O petista participou hoje da abertura da Marcha dos Prefeitos, que tem como um dos temas principais o desastre causado pelas enxurradas no estado. O presidente iniciou seu discurso pedindo um minuto de silêncio pelas vítimas da calamidade, que já matou 161 pessoas.

“O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que fizemos no Rio Grande do Sul”, frisou Lula.

Anúncios para os municípios

Durante o evento, que contou com a presença de outras autoridades federais, Lula anunciou uma série de medidas para os municípios, voltadas principalmente para aliviar os cofres das prefeituras. Entre os principais anúncios estão novas regras para a renegociação de dívidas previdenciárias e para o pagamento de precatórios, além do acordo para manter a alíquota sobre a folha de pagamentos em 8% neste ano.



A Marcha dos Prefeitos reúne cerca de 2,5 mil prefeitos, e quase 10 mil participantes. O evento ocorre até quinta-feira (23), na capital federal.