Região Sul do RS tem alerta para chuvas intensas nos próximos dias

A região Sul do Rio Grande do Sul está em alerta para chuvas intensas entre esta quarta (22/5) e quinta-feira (23/5). O alerta abrange cidades como Pelotas, Rio Grande e também regiões fronteiriças como Quaraí, que faz divisa com o Uruguai.

A informação foi divulgada pelo governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), pelas redes sociais. "As chuvas nesses próximos dois dias vão ser intensas na região sul do estado, na fronteira com o Uruguai, uma parte da fronteira com a Argentina e a fronteira oeste. Deverão ter chuvas acumulando 120, 130 milímetros. Isso vai provocar resposta hidrológica, como é chamada a elevação dos rios, nessa localidade. Chamando atenção, especialmente, para o canal São Gonçalo", afirma o governador em vídeo.

Ele ainda tranquiliza a respeito da região norte do estado, onde estão os rios que contribuem para a cheia do Guaíba, na capital gaúcha. De acordo com ele, as chuvas nessas cidades serão menos intensas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial na tarde desta terça-feira (21/5), que dura até a manhã de quarta. A área afetada é o extremo sul, que pode registrar até 50 mm/dia de chuva e ventos de 40-60 km/h.