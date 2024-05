Médica de 27 anos morre em acidente com caminhão no interior de MG

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um carro é atingido por um caminhão no trevo da BR-459 com a MG-173, que liga à Cachoeira de Minas, no sul do estado. O acidente aconteceu às 16h39 desta segunda-feira (20/5).

Na imagem é possível ver um Ônix seguindo pela MG-173 e cruzando o trevo, onde pegava a saída para Pouso Alegre. O veículo não respeitou a parada obrigatória e foi atingido na lateral por um caminhão que seguia no sentido Santa Rita do Sapucaí. O carro foi arremessado para o canteiro central que divide as pistas.

No carro estava a médica Luiza Diniz de Oliveira, que chegou a ser levada com vida ao Hospital de Santa Rita do Sapucaí pela concessionária EPR Sul de Minas. No entanto, a jovem de 27 anos não resistiu e morreu após ser trasnferida para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e será liberado nesta tarde para ser levado para a cidade de Passos, onde será cremado. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Conceição dos Ouros.

O motorista do caminhão, um homem de 48 anos, fez o teste do bafômetro, que não apontou alteração. Ele não teve ferimentos. Luiza trabalhava no posto de saúde do Bairro Campo do Meio, em Conceição dos Ouros. Ela retornava do serviço quando o acidente aconteceu. Em nota, a Prefeitura de Conceição dos Ouros lamentou a perda da médica e se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho.

"Durante sua passagem pela cidade, Dra Luiza sempre demonstrou um profundo compromisso com a saúde e bem-estar de seus pacientes, sendo um exemplo de profissionalismo e humanidade. Sua luz e dedicação iluminaram a vida de muitos e continuarão inspirando a todos. Que todos encontrem confiro nas memórias e no legado de amor e cuidado que ela deixou", citou a nota.

Depois, em novo comunicado, a prefeitura anunciou que em todas as unidades básicas de saúde do município, as consultas médicas marcadas para este dia 21 de maio não acontecerão e serão remarcadas para data posterior. Não haverá também atendimento com médicos clínicos.



Na nota, a administração cita que os demais serviços (marcação de consultas, vacinas, entre outros) vão operar normalmente. Menos na UBS 5, onde a médica atuava, que teve o expediente suspenso nesta terça-feira. Em qualquer necessidade, o telefone para emergência é (35) 3653-1122.

A Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) também emitiu uma nota, dizendo que "manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da egressa do curso de Medicina, Luiza Diniz Oliveira. A família FUVS em luto se solidariza com os familiares, parentes e amigos".