Comunidade católica de Recife recebe relíquia do beato blogueiro

Uma relíquia de primeiro grau do beato italiano Carlo Acutis chegou a Recife (PE), nesta terça-feira (22), e foi levada para a Comunidade Obra de Maria. Trata-se de fios de cabelo do rapaz, que ficará na Matriz da Paróquia São João Paulo II, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife. Os fiéis poderão visitar os fios de cabelo do jovem a partir do domingo.

Carlo faleceu aos 15 anos, em 2006, de leucemia e foi beatificado pela Igreja Católica em 2020. Um dos milagres relacionados ao jovem, que teria sido um dos pilares de sua beatificação, ocorreu no Brasil. Um menino de 7 anos, com um quadro raro no pâncreas, teria sido curado, após o avô tocar as roupas do menino italiano, expostas em uma paróquia em Campo Grande (MS), e pedir pela cura do neto.

O jovem religioso ficou conhecido como "padroeiro da internet", ou ainda "santo blogueiro", pois ele registrava milagres eucarísticos e aparições da Virgem Maria em diversos locais do mundo em suas redes sociais. O corpo do beato está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis, na Itália.

Foi nessa cidade que a relíquia foi presenteada aos devotos brasileiros. A mãe de Carlo, Antonia Acutis, doou os fios de cabelo durante o 12º Congresso Internacional de Pentecostes, realizado nos dias 18 e 19 de maio, aos missionários da Comunidade Obra de Maria, que possui ações em todo o país.

Ao Correio, o padre José Júnior, membro da comunidade e pároco da Paróquia São João Paulo II, comentou sobre a importância das relíquias. "A maioria dos nossos missionários são jovens e a gente tem o intuito de evangelizar a juventude. Então, para nós, por meio dessa relíquia, eu tenho certeza de que a evangelização da juventude vai se tornar ainda mais eficaz", avaliou o sacerdote. "É um jovem, um santo moderno, que por meio da sua pregação, do seu jeito simples de ser, deixou a mensagem para o mundo inteiro e para a juventude do mundo inteiro. Tem uma grande importância para nós receber essa relíquia de Carlo Acutis aqui em Recife, na nossa missão", Completou.

Na ocasião da doação da relíquia, a mãe destacou a força da fé de Carlo. "Os filhos são de Deus. Não temam, quem tem medo da morte, não tem fé. Carlo disse que temos que temer o pecado e devemos viver cada dia como se fosse o último. Isso é vida. Se você tem medo da morte, deve se interrogar sobre isso. Não tem confiança em Deus?"

"Meu filho adorou o Espírito Santo a cada dia de sua vida e buscou viver cada dia como se fosse o último. Ele me ensinou que quem tem medo de morrer não tem fé. O Espírito Santo e o Santíssimo Sacramento são os remédios do mundo", declarou Antonia. De acordo com a Comunidade Obra de Maria, a mãe do jovem não comparecerá a Recife, mas deverá visitá-los no aniversário de 35 anos da instituição, em janeiro do ano que vem.

Segundo o catolicismo, podem ser consideradas relíquias de primeiro grau fragmentos do corpo de um santo ou beato, como cabelos ou ossos. As de segundo grau são objetos pessoais do religioso. Já as de terceiro grau são aqueles objetos que tenham tocado o corpo de alguém considerado santo ou beato.