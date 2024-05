Pentecostes no Taguaparque: saiba mudanças no trânsito e no transporte

Considerado uma celebração religiosa de grande significado para os cristões, o Pentecostes no Taguaparque modificará o trânsito de Taguatinga Norte. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) farão alterações nas vias da região, a partir desta sexta-feira (16/5).

Das 14h30 às 23h30 desta sexta e sábado (18/5), equipes de policiamento e fiscalização do Detran-DF farão a implantação da sinalização de trânsito nas imediações do Taguaparque para orientar os condutores e pedestres. As mesmas alterações ocorrerão no domingo (19/5), mas das 13h30 às 21h30.

No local, haverá áreas de estacionamento para o público, autoridades e para pessoas com deficiência. Haverá, ainda, uma área reservada a ônibus e outra para vans, com acesso ao Pistão Norte.

Na região do Taguaparque e Vicente Pires, durante a saída do evento, o fluxo de veículos na Avenida Contorno do Parque, iniciando próximo ao palco principal, estará em sentido único nas duas faixas de rolamento no sentido da EPTG. Já no sentido Estrutural, a via seguirá operando em sentido duplo.

Outras alterações estão previstas, como o tempo dos semáforos da da Avenida Central de Taguatinga, Avenida das Palmeiras, Avenida Hélio Prates e Via de ligação QNF/QNL. De acordo com a Semob, eles serão sincronizados com o objetivo de criar corredores de mobilidade semafórica para favorecer a saída dos condutores do local do evento.

“Recomendamos evitar o Pistão Sul e a Avenida Hélio Prates em virtude de obras. O Túnel Rei Pelé e a BR-070 são ótimas opções de chegada e saída do evento”, aconselha o coordenador de trânsito Wesley Carvalho. Os agentes do Detran ainda auxiliarão na travessia de pedestres.

Acompanhe o mapa da região em tempo real

Transporte público

Para facilitar o trajeto dos fieis até o Pentecostes, no Taguaparque, a Semob vai reativar a linha circular de ônibus 351.7, da Viação Marechal. As saídas vão acontecer conforme a demanda, a partir das 13h desta sexta-feira (17/5), da Praça do Relógio, em Taguatinga.

As viagens serão reforçadas, no ponto de origem, a partir das 18h na sexta e no sábado, e a partir das 15h no domingo. O incremento das saídas também acontece no encerramento da festa, saindo do Taguaparque.

O trajeto do ônibus passará por outros pontos além do Taguaparque, como pela Samdu Norte, pelo Pistão Norte e pelo viaduto da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) que fica sobre a Estrada Parque Contorno (EPCT), fazendo um percurso total de 6,9 quilômetros. A tarifa é R$ 2,70.

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) sofrerá alterações no seu funcionamento, mas somente no domingo (19/5), último dia de Pentecostes no Taguaparque. De acordo com o Metrô, o embarque e desembarque ocorrerá em todas as estações das 7h às 19h.

Mas, das 19h às 21h, haverá somente embarque na estação Praça do Relógio. O desembarque, no entanto, ocorrerá em todas as estações.

Programação

SEXTA-FEIRA (17/5):

14h - Terço N. Sra. Primavera

14h40 - Comunicação de Palco

15h - Terço da Misericórdia

15h40 - Comunicação de Palco

16h - Louvor (Ulissis Lima)

17h - Comunicação de Palco

17h30 - Momento vocacional

18h - Comunicação de Palco

19h - Santa Missa

SÁBADO(18/5):

11h - Terço Mariano

12h - Comunicação de Palco

12h30 - Terço Renascidos

13h30 - Comunicação de Palco

14h - Terço Nossa Senhora da Primavera

15h - Comunicação de Palco

15h30 - Momento vocacional

16h - Comunicação de Palco

16h20 - Louvor (Min. Nova Primavera)

17h40 - Comunicação de Palco

18h - Louvor

19h - Santa Missa

DOMINGO (19/5):

10h - Terço N. Sra. Primavera

11h - Comunicação de Palco

11h30 - Dinâmica (loja)

12h00- Comunicação de Palco

13h30 - Terço Renascidos

14h - Louvor (Crícia Martins e Banda São Rafael)

15h30 - Comunicação de Palco

16h - Santa Missa (Solenidade de Pentecostes)