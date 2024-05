Enchentes no RS já deixaram 162 mortos; 75 pessoas seguem desaparecidas

O número de mortes em decorrência das enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul subiu para 162, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, no fim da tarde desta quarta-feira (22/5). O alerta diz também que 75 pessoas continuam desaparecidas no estado e 806 ficaram feridas.

A Defesa Civil informou ainda que mais de 581 mil pessoas estão desalojadas e 68.345 estão em abrigos espalhados pelo estado. Dos 497 municípios gaúchos, 467 sofreram algum tipo de impacto causado pelas chuvas. São mais de 2,342 milhões pessoas afetadas pela tragédia climática, a maior já registrada na história do estado.

Na terça-feira (21), o governo do Rio Grande do Sul publicou um decreto onde aumenta o número de cidades em estado de calamidade por causa das chuvas no estado. Houve também a reclassificação do desastre, de Nível II para Nível III. O novo decreto, 57.636, atualiza o documento anterior (de 13 de maio), que classificou 46 municípios em estado de calamidade e 320 em situação de emergência.

Agora, 78 cidades foram identificadas em situação de calamidade e 340, de emergência. A inclusão de novos municípios foi realizada com base nas áreas afetadas e sobre a extensão de danos ocorridos em cada localidade.

Previsão do tempo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta para chuvas intensas no estado, com volumes que podem ficar entre 120 mm e 150 mm na metade sul do estado para os próximos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para o avanço de uma nova massa de ar polar e ainda a formação de um ciclone extratropical no oceano, com a previsão de ventos de até 100 km/h na costa do estado e possível queda de granizo.

As chuvas vão provocar o aumento no nível de rios e arroios, em especial o Canal de São Gonçalo, que banha a cidade de Pelotas e já se encontra em nível acima da cota de inundação. As cidades de São Lourenço do Sul, Pelotas, Arambaré, Rio Grande e São José do Norte estão em estado de alerta.

*Com informações da Agência Brasil.

