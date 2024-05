Toneladas de drogas são localizadas em caminhão com doações ao RS pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (22/5), na BR-101 em Palhoça, Santa Catarina, um carregamento de 4 toneladas de maconha escondidas no fundo falso de uma carreta que seguia com donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul.

O veículo partiu da cidade de Toledo (PR) com fardos de garrafas de água, alimentos, roupas e ração. Embaixo dos produtos, foi descoberto um fundo falso que ocupava cerca de metade da capacidade do semirreboque, de acordo com os agentes.

De acordo com nota da da PRF um motorista, paranaense de 28 anos, disse que recebeu pagamento extra, além do frete normal, para levar a carreta até a capital gaúcha, mas alegou não saber que a carga adicional se tratava de maconha.

Ele foi preso e vai responder por tráfico de drogas. "Neste momento, os donativos estão sendo transbordados para outros veículos para seguirem o mais rapidamente possível em direção aos desabrigados", informou a PRF.

Não é a primeira vez

No último sábado (18) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária de SC apreenderam 53 quilos drogas escondidos em uma carreta com doações.

A carreta tinha credencial de ajuda humanitária e um adesivo com os dizeres "SOS Rio Grande do Sul”. O motorista, de 39 anos, confessou que foi contratado para entregar o estepe, com as drogas dentro, em um posto de combustíveis antes de chegar ao destino final das doações e foi preso.