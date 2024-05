Segunda morte por leptospirose é confirmada no Rio Grande do Sul

O município de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, confirmou, na terça-feira (21/5), a morte de um homem de 33 anos por leptospirose. Com a confirmação, o estado gaúcho contabiliza duas mortes por causa da doença. O Centro de Atendimento de Doenças Infecciosas aguarda o resultado de 23 investigações laboratoriais apenas neste mês. As enchentes são um fator que causa preocupação, pois podem contribuir para a disseminação da bactéria causadora da leptospirose.

A primeira morte foi registrada em Travesseiro, no Vale do Taquari (RS). O óbito do paciente de 67 anos ocorreu na última sexta-feira (17/5) e o homem teve início de sintomas em 9 de maio. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul pontua que monitora os casos suspeitos por meio das notificações realizadas pelos municípios. Nas últimas semanas foram identificados um total de 304 casos suspeitos de leptospirose e 19 confirmados.

De acordo com o Ministério da Saúde, a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira.

O período de incubação da doença, ou seja, intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco.

"A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos", informa a pasta.

Recomendação

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul afirma que nos locais que tenham sido invadidos por água de chuva, a recomendação é fazer a desinfecção do ambiente com água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%), na proporção de um copo de água sanitária para um balde de 20 litros de água.

"Outras medidas de prevenção são manter os alimentos guardados em recipientes bem fechados, manter a cozinha limpa sem restos de alimentos, retirar as sobras de alimentos ou ração de animais domésticos antes do anoitecer, manter o terreno limpo e evitar entulhos e acúmulo de objetos nos quintais ajudam a evitar a presença de roedores. A luz solar também ajuda a matar a bactéria", diz a pasta.

Enchentes no Rio Grande do Sul podem causar doenças (foto: pacifico)