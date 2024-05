Defesa Civil alerta para novo risco de inundações na área central do RS

Cidades da região central do RS podem registrar inundações entre esta sexta-feira (24/5) e sábado (26/5), segundo a Defesa Civil do RS - (crédito: Marinha do Brasil)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta de inundações e cheia de rios e arroios para a região central do estado entre esta quinta-feira (23/5) e sexta-feira (24/5). As cidades do local foram as primeiras a serem atingidas pela tragédia ambiental do estado.

"Evite áreas de risco. Se você mora em regiões próximas aos cursos d’água, ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações deve sair com antecedência, de forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer. Não atravesse áreas alagadas a pé, ou mesmo de carro", diz a mensagem do órgão.

A Defesa Civil de Santa Maria, um dos principais municípios da região, afirmou ao Correio que está em "alerta vermelho". Até esta tarde já havia chovido 100 milímetros na cidade — a média mensal é de 150 mm. Adão Lemos, superintendente da Defesa Civil municipal, afirma que no início do mês, em 36 horas, a cidade registrou 600 mm. Com as chuvas que estão ocorrendo agora, a previsão é que o mês de maio chegue a 1.000 mm de precipitação.

Defesa Civil alerta para risco de inundação, com elevação rápida e cheias em pequenos rios, córregos e arroios. Procure informações com a Defesa Civil de sua cidade sobre pontos de atenção e como agir preventivamente.



Em caso de emergência, ligue 190/193. pic.twitter.com/Ew4wnX9HoS — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 23, 2024