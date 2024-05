Incêndio atinge loja em bairro alagado de Porto Alegre; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de vidros no bairro Humaitá, em Porto Alegre. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros na noite de domingo (26/5), por volta das 22h. Ninguém ficou ferido no incidente e as causas do incêndio serão investigadas.

Humaitá é um dos bairros que ficaram alagados por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. A viatura do Corpo de Bombeiros teve dificuldade de chegar ao local por causa da altura da água que cobria as ruas.

Em nota, o Grupo AutoGlass, responsável pela loja de vidros atingida pelo incêndio, disse que a filial não estava funcionando por causa das chuvas e tinha previsão para retornar as atividades na próxima segunda-feira (3/5).

"Neste momento, estamos nos inteirando dos fatos em detalhes e tomando as devidas providências para que a operação possa ser retomada assim que possível, com total segurança", afirmou a empresa.

Veja os vídeos do incêndio:

Um triste Incêndio de grandes proporções neste momento no bairro Humaitá, uma das áreas mais afetadas pela inundação em Porto Alegre, bairro que está submerso e às escuras há pelo menos 25 dias. pic.twitter.com/sNP0XHDq4C May 26, 2024

Caminhão de bombeiros teve dificuldades para chegar devido às ruas que seguem alagadas. pic.twitter.com/ShDJGs78go — Tato Caloghero (@Tatocm) May 26, 2024

Veja a nota da empresa na íntegra:

Nota de Esclarecimento Grupo Autoglass: Incêndio na unidade de Porto Alegre controlado, sem vítimas.

Na noite de domingo (26/05), um incêndio atingiu a loja da Autoglass no bairro Humaitá, em Porto Alegre. O fogo está controlado pelo Corpo de Bombeiros, sem vítimas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

A filial de Porto Alegre, que representa parte de nossa operação no Rio Grande do Sul, estava inoperante devido às chuvas na região. Tínhamos a previsão de retomada da operação no próximo dia 3/06. Neste momento, estamos nos inteirando dos fatos em detalhes e tomando as devidas providencias para que a operação possa ser retomada assim que possível com total segurança.

As nossas unidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Lajeado, Bento Gonçalves, Pelotas, Santa Maria seguem com atendimento em plena normalidade para garantir atendimento aos clientes da região.

Assim que tivemos mais informações sobre o caso atualizaremos nosso comunicado.