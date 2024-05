Anatel aprova novo sistema de alertas para emergências climáticas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou neste sábado (25/5) um novo sistema de alertas para emergências climáticas, que usará janelas 'pop up' nos celulares, exigindo uma ação do usuário para serem fechadas. Chamado 'Cellbroadcast', o sistema utilizará tecnologias 4G e 5G das operadoras Algar, Claro, Tim e Vivo.

Embora aprovado, o sistema ainda precisa passar por testes conduzidos pelas defesas civis locais, previstos para ocorrer em dez cidades pequenas com histórico de desastres ambientais. A expectativa é que a tecnologia esteja disponível até o fim do ano.

As mensagens do Cellbroadcast serão recebidas quase que instantaneamente por todos os usuários da região de alerta. Em situações de emergência mais extrema, essas mensagens podem acionar um sinal sonoro, mesmo se o celular estiver no modo silencioso, garantindo maior eficácia dos alertas.

A Anatel destacou que a implementação efetiva do sistema depende da coordenação com as autoridades de defesa civil, responsáveis pela gestão de riscos conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade). As situações prioritárias incluem alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo.