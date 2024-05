Troca de tiros em Rio das Pedras (RJ) assusta moradores; vídeo

Um confronto entre criminosos rivais voltou a assustar moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (27/5). A região vive uma onda de violência devido a disputa de território entre milicianos e traficantes.

A madrugada de domingo (26) foi de intenso tiroteio no Morro dos Macacos e no Complexo da Pedreira, ambas na Zona Norte. Os confrontos foram provocados por tentativas de invasão do Comando Vermelho.

A comunidade, que é controlada por uma milícia há décadas, tem sido alvo recente de tentativas de invasão pelo Comando Vermelho. Rio das Pedras abriga aproximadamente 300 mil pessoas.

Em redes sociais, moradores da comunidade postaram vídeos do tiroteio e lamentaram a violência na região.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mas até o momento não obteve resposta.

Rio Das Pedras tá tenso pic.twitter.com/CyBmJBVnDu — •IGLESIAS • (@CRF_10k) May 27, 2024

vai tomando toda vida no rio das pedras pic.twitter.com/htcM3ziFXx — julio sosa (@weekndzin) May 27, 2024