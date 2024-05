Ministério da Saúde inicia campanha de vacinação contra a poliomielite

O Ministério da Saúde iniciou, nesta segunda-feira (27/5), uma nova campanha de vacinação contra a poliomielite. A partir de hoje, todas as crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinas devem comparecer aos postos de saúde para serem imunisadas contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% de um total de 13 milhões de crianças na faixa etária definida. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que vai até 14 de junho, busca reduzir o número de crianças não imunizadas e diminuir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil. A pasta destacou que a vacinação é a única forma de prevenção contra a doença.



O Ministério da Saúde incentiva a campanha deste ano devido à transição do esquema vacinal da poliomielite. Atualmente, duas doses da Vacina Oral Poliomielite (VOP) estão sendo substituídas por um reforço com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), no formato injetável. Com início no segundo semestre deste ano, o esquema vacinal e a dose de reforço contra a doença serão feitos exclusivamente com a VIP. Todos os estados e municípios receberão as normas e diretrizes dessa alteração.



O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989, e em 1994 recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023, o Brasil foi classificado pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas como território de alto risco para a reintrodução do poliovírus. Essa categorização foi baseada no desempenho das coberturas vacinais, nos indicadores de vigilância epidemiológica das Paralisias Flácidas Agudas (PFA) e no status de contenção laboratorial dos poliovírus.



Cobertura vacinal

Para ampliar a divulgação e a mobilização da campanha, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios realizem, no sábado (8/6), o chamado Dia D da campanha contra a pólio. Estados e municípios têm autonomia para definir a realização em outras datas, de acordo com as especificidades locais.



Em 2022, 77% das crianças com menos de 1 ano receberam a dose da VIP. Em 2023, o número aumentou para 84,63%, conforme dados preliminares. Neste ano, o índice de doses da VIP aplicadas, neste momento, está em 85,42%. Os três estados com os melhores índices de vacinação no ano passado foram Ceará, com 93%; Piauí, com 92%; e Santa Catarina, com 90%.



A poliomielite, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), afeta principalmente crianças com menos de 5 anos de idade. Uma em cada 200 infecções leva à paralisia irreversível, geralmente das pernas, e entre os acometidos, 5% a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios.



Os casos da doença diminuíram mais de 99% ao longo dos últimos anos, passando de 350 mil casos estimados em 1988 para seis casos reportados em 2021. No entanto, enquanto houver uma criança infectada, crianças de todos os países correm o risco de contrair a poliomielite. Se a doença não for erradicada, podem ocorrer até 200 mil novos casos no mundo a cada ano, dentro do período de uma década, estima a OMS.



Emergência



A poliomielite figura atualmente como a única emergência em saúde pública de importância internacional mantida pela OMS, após a alteração do status da covid-19 e da mpox (a varíola do macaco). O comitê da OMS decidiu, em maio do ano passado, por unanimidade, manter o mais alto status de emergência sanitária para a pólio.



O comitê concordou que o risco de disseminação internacional do poliovírus permanece uma emergência em saúde pública de importância internacional e orientou para a extensão das recomendações temporárias por mais três meses.



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori