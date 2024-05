Fronteira do RS com o Uruguai entra em alerta de inundação

O afluente faz fronteira entre as cidades de Jaguarão (RS) e Rio Branco, no Uruguai. - (crédito: Mayara Souto/CB/D.A Press)

Capão da Canoas (RS) — A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta, nesta terça-feira (28/5), de inundação em áreas ribeirinhas ao Rio Jaguarão. O afluente faz fronteira entre as cidades de Jaguarão (RS) e Rio Branco, no Uruguai.

“Alerta para elevação dos níveis do Rio Jaguarão, com possibilidade de inundação em áreas ribeirinhas na cidade de Jaguarão. Evite áreas de risco”, diz nota da Defesa Civil.

A foz do Rio Jaguarão é a Lagoa Mirim, que recebe água do Canal São Gonçalo — o qual apresentou nível histórico de 3,12metros nesta segunda-feira (27/5).



A cheia é fruto do escoamento do lago Guaíba, após as fortes chuvas que assolam o estado desde o fim de abril.

