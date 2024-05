João Pessoa: em um só dia, chove mais da metade do volume esperado para maio

Depois de uma manhã turbulenta com vários pontos da cidade alagados e com fortes chuvas, a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa-PB) anunciou que, nesta terça-feira (28/5), choveu mais da metade do esperado para o mês de maio. Segundo a Aesa, foram registrados 125 milímetros (mm) na Capital paraibana enquanto a média histórica para o mês é de 282 mm.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade ficará em alerta até às 10h de quarta (29), com previsão de chuvas de 30mm a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm/dia. O alerta mantém o risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios.

“As equipes da Defesa Civil estão desde cedo nas ruas, monitorando as áreas de risco e auxiliando a população no que for necessário. E reforçamos: qualquer movimentação de massa nas encostas, abandone o local e entre em contato com a Defesa Civil”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, Jailton Gomes.

Jailton destacou ainda que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) está monitorando barreiras, encostas e margens de rios e que, apesar do recebimento do alerta do Inmet ter ocorrido tardiamente, o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil está preparado para atender à população.

“Inicialmente não havia previsão de chuva para esta terça em João Pessoa. O alerta do Inmet chegou às 7h21, já na cor laranja. E em seis horas choveu metade do esperado para todo mês de maio”, revela Jailton Gomes.

Apesar do volume das chuvas, não houve nenhuma ocorrência grave, segundo a Defesa Civil.

