Cachorro é velado após morrer atropelado em Minas Gerais

A cabeleireira Eduarda Maciel fez uma despedida especial para seu cachorro, que morreu atropelado nesse domingo (26/5), por volta das 9h, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Boby, de apenas seis meses e que fora adotado pela tutora, foi atropelado em frente à casa onde morava e ganhou um funeral, com direito a caixão e flores.

No dia do acidente, Eduarda acionou uma funerária e realizou a despedida do cãozinho em casa. Ela comprou um caixão de tamanho destinado a crianças e uma vizinha permitiu que o enterro fosse no quintal dela.

O acidente

A cabeleireira conta que no dia resolveu soltar seus cachorros maiores, que já estavam acostumados a sair. No entanto, Boby acabou indo com eles. "Ele fazia tudo comigo, dormia na minha cama. Só andava no meu colo, nunca deixei ele sair".

"Soltei meus cachorros grandes e ele acompanhou, tentei pegá-lo, mas passou um carro e o atropelou”. Segundo ela, a rua é perigosa e os carros passam em alta velocidade. "Eu vi tudo. Foi horrível, meu cachorro acabou entrando embaixo da roda. Os vizinhos até saíram na rua de tanto que eu gritei". Eduarda afirma que o motorista seguiu sem prestar socorro.



A decisão de fazer um velório veio após a perda de outro cachorro há cinco anos. "Eu não os jogo no rio ou no mato. Eu enterro e velo todos os meus animais". Eduarda tem outros três cachorros. Após a morte de Boby, ela adotou mais um. Ela explica que paga um plano funerário para todos eles e que a empresa ficou responsável por comparecer a sua residência e preparar a despedida.

* Estagiária no jornal Estado de Minas sob supervisão do subeditor Gabriel Felice