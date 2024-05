Lula pede a Alckmin desconto em eletrodomésticos para o RS

"Eu já pedi para o Alckmin conversar com os companheiros que fabricam a linha branca, para que, nesse momento, no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais barato", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (29/5) que pediu ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que negocie que eletrodomésticos da “linha branca” sejam vendidos a preços mais baratos para o Rio Grande do Sul.

O grupo inclui produtos como geladeira, fogão, microondas e máquinas de lavar roupa. As medidas de auxílio envolvendo os eletrodomésticos estão em discussão no Palácio do Planalto.

“Eu já pedi para o Alckmin conversar com os companheiros que fabricam a linha branca, para que, nesse momento, no Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais barato, para que o setor também possa dar contribuição, como aconteceu com o setor da carne”, declarou Lula durante evento que anunciou, entre outras medidas, uma linha de crédito de R$ 15 bilhões para empresas gaúchas.

Ontem (28), Lula esteve reunido com empresários produtores de carne, que anunciaram, após o encontro, doação de duas toneladas do alimento ao estado.



Governo negocia desconto de 15%

Em coletiva de imprensa após a solenidade desta quarta, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, foi questionada sobre o desconto para a linha branca. Segundo ela, o governo considerou comprar os equipamentos para a população gaúcha, mas a ideia foi descartada pela dificuldade logística.



“O vice-presidente já se reuniu com os empresários da linha, porque havia uma possibilidade de a gente fazer uma aquisição. Foi um primeiro desenho da política, mas a logística é tão gigantesca, e tem gente que perdeu televisão, móveis, que a gente considerou mais adequado o Auxílio Reconstrução de R$ 5.100”, respondeu Miriam.



Ela também destacou que o governo negocia agora um desconto. “O que se está articulando agora é que a oferta desses produtos lá no comércio do Rio Grande do Sul possa contar com um desconto de 15%, que foi o que o tinha discutido originalmente com o vice-presidente Geraldo Alckcmin”, acrescentou.

Na solenidade, Miriam Belchior apresentou um resumo das ações do governo federal para auxiliar o Rio Grande do Sul até agora.