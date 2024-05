Cascavel é encontrada dentro de freezer no interior de Minas; veja

Uma cobra cascavel foi retirada de dentro de um freezer, em um condomínio de Montes Claros, no norte de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a serpente de um metro de comprimento alojada no interior do refrigerador, que estava no quintal da residência, na quarta-feira (29/5).

A guarnição do Corpo de Bombeiros realizou a captura do animal, seguindo os procedimentos adequados. Logo depois, a cobra foi cuidadosamente solta em seu habitat natural, longe de residências.