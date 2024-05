Metrô é reaberto parcialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre

Após 27 dias inoperante, por conta das inundações causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul (RS), o metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre voltou a operar, ontem. O serviço foi retomado em caráter emergencial, sem cobrança de passagem, e atende ao trecho entre as estações Mathias Velho (em Canoas) e Novo Hamburgo, com trens saindo das 8h às 18h, diariamente, em intervalos de 35 minutos.

São 13 estações atendidas, em uma extensão de 26 km, nos municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, com capacidade para transportar cerca de 30 mil passageiros por dia. A retomada só foi possível porque esse é o trecho menos atingido pelas enchentes.

"Vejam só, o caminho de Canoas até Novo Hamburgo de carro está dando mais de uma hora. Agora, será possível completar em, aproximadamente, 35 minutos via trem. É mais um passo que damos para retomarmos a mobilidade para o povo gaúcho", declarou Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e do Apoio à Reconstrução do RS.

Pimenta, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o diretor-presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), Fernando Marroni, embarcaram na viagem que reabriu o serviço ferroviário. A operação emergencial ocorre sem a cobrança de tarifa devido aos danos causados pelas enchentes nos sistemas de bilhetagem da Trensurb, que estão inoperantes. A reparação deve ser feita em até 30 dias. "A Trensurb estará cumprindo seu papel social e abrindo o que estamos chamando de trilhos humanitários, aliviando a pressão no sistema de circulação e mobilidade da Região Metropolitana", disse Fernando Marroni.

O retorno das operações do metrô ocorre logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editar a Medida Provisória (MP) 1.218/2024, que liberou R$ 12,2 bilhões para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. Desse valor, R$ 164,36 milhões foram destinados ao funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros.

"É uma ressignificação, é como se nós estivéssemos reinaugurando a empresa porque, desde 3 de maio, para todos nós da diretoria de operações, todos os dias passaram a ser segunda-feira, porque nós não paramos um minuto até conseguir chegar a este momento de retomar o serviço que nós prestamos há 40 anos, que é um serviço de qualidade. Nós, como servidores públicos da Trensurb, temos esse compromisso e estamos cumprindo fielmente, atendendo a população que precisa", ressaltou Marroni.

Alagamentos

Apesar da reabertura das estações da Região Metropolitana, em Porto Alegre o metrô segue fechado ao público. Duas estações da Trensurb — na capital e em Canoas — foram severamente afetadas pelas enchentes e ainda estão alagadas. Assim que a água baixar, serão necessários reparos, ainda sem previsão de execução.

As estações da Trensurb, incluindo as que foram reabertas, recebem energia elétrica das concessionárias e a convertem para o uso na tração dos comboios. A inoperância de algumas delas é um obstáculo para a retomada da operação com segurança em um trecho maior e com mais trens circulando. Outra questão é a recuperação de trechos da via férrea que ficaram alagados por vários dias e necessitam de revitalização dos trilhos.

Por isso, a retomada só foi possível entre Mathias Velho e Novo Hamburgo. Em Canoas, alguns bairros ainda apresentam grande quantidade de ruas alagadas, incluindo as regiões de Rio Branco e partes baixas de Mathias Velho e Fátima. O prefeito do município, Jairo Jorge, afirmou, ontem, que a água acumulada nesses locais deve recuar até a noite de hoje, já que as bombas utilizadas para drenagem estão retomando o funcionamento.

Dos 29 motores das casas de bombas da cidade, 10 voltaram a funcionar e 35 motobombas estão em operação, de acordo com o último balanço do governo do estado. Juntas, elas conseguem drenar, aproximadamente, 44 mil litros de água por segundo. Assim, a expectativa é que, em até cinco dias, as regiões alagadas estejam completamente secas, o que permitirá a volta para casa de muitas famílias que ainda estão em abrigos ou na casa de amigos e parentes.

De acordo com o presidente da empresa de trens, a expectativa é que, com o volume de água acumulada diminuindo, gradativamente, mais trechos e estações sejam liberados. Além disso, a Trensurb solicitou à Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), a adoção das medidas necessárias para atender a população que vai utilizar a estação Mathias Velho.

O governo do estado também garantiu uma operação especial de segurança pública nas estações reabertas, para garantir o bom funcionamento neste primeiro momento e garantir a segurança dos usuários.

Tudo fácil

Após um mês com chuvas intensas, a previsão do tempo aponta para dias de estiagem. Com a água baixando, outros serviços, além do metrô, começam a dar sinais de volta à normalidade. Seis unidades do Tudo Fácil — que concentra em um único local físico os serviços públicos mais demandados pelo cidadão — terão as atividades retomadas a partir de hoje. O trabalho nas unidades de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e da Zona Sul de Porto Alegre reinicia no horário habitual. A unidade da Zona Norte da capital terá horário especial de atendimento até 8 de junho: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, aos sábados, das 10h às 14h.

A unidade de Lajeado opera em regime de plantão, apenas para retirada de documentos e informações, das 9h às 15h de segunda a sexta-feira, e a Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre segue com os atendimentos suspensos.

Hoje, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza, e a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura Marjorie Kauffmann lançam o Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna. Na ocasião, será assinado um termo de cooperação com Ministério Público do estado para contratação de hospitais veterinários de universidades gaúchas, que realizarão a castração de animais que estão, atualmente, em abrigos.