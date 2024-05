Dengue: Brasil tem 83% dos casos suspeitos na América em 2024, afirma OMS

Um alerta epidemiológico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) no continente americano, apontou que o Brasil é responsável por 83% dos casos de dengue na região das américas. Segundo o relatório, o país já registrou 6.803.727 casos suspeitos em 2024. O número de registros em todos os países membros foi de 8.140.210.

O boletim contabiliza os casos notificados nas 19 primeiras semanas epidemiológicas do ano. Segundo a OMS, o número de registros representa uma subida de 226% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado alarmante está ainda 416% acima da média dos últimos cinco anos.

Depois do Brasil, o país da América com mais casos é a Argentina, com 475.743, 6% do total. Já o Paraguai foi responsável por 3% dos registros suspeitos, com 266.816.



A divulgação dos dados é uma iniciativa da OPAS para conter o avanço da doença, que, segundo a organização, registrou um "aumento regional sem precedentes". O relatório ainda orienta os países membros a adotar medidas necessárias para responder à alta dos casos para organizar dos sistemas de saúde, prevenir complicações das doenças e evitar a saturação dos serviços de saúde especializada.

Em maio, o Brasil alcançou a marca de 5 milhões de casos prováveis da doença, número que engloba todos os casos considerados suspeitos excluindo os descartados. O DF é a unidade da federação com maior incidência por quantidade de habitantes, com 259.021 notificações.