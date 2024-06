Homem tenta terminar namoro e mata namorado na Grande BH

Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros pelo próprio namorado, de 20 anos, na noite desse domingo (2/6), no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, o namorado da vítima acionou a Polícia Militar e informou se tratar de um roubo. O primeiro relato dele informa que o companheiro reagiu a um assalto e foi baleado pelo suposto assaltante.

Porém, durante o relato, os militares questionaram a versão do homem, que não condizia com os fatos no local do crime.

Pouco depois, o homem assumiu o homicídio, disse que namorava a vítima há nove anos e que os dois brigavam muito e se agrediam. Ele tentava terminar o relacionamento, mas era impedido pela vítima.

Na noite de ontem, os dois foram até o local do crime. Quando o suspeito disse que queria terminar o relacionamento, a vítima se exaltou e sacou uma arma de fogo. O homem, então, empurrou o companheiro, tomou a arma de fogo dele e atirou na cabeça do namorado.

O homem ainda afirmou para a polícia que não sabia que o namorado estava armado.

Foi dada voz de prisão ao suspeito. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.