FAB encontra destroços de avião que caiu em Santa Catarina

Um avião de pequeno porte caiu entre Garuva e Itapoá, em Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira (4/6). A aeronave partiu Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, e tentou pousar em Joinville.

A Força Aérea Brasileira informou que foi acionada e que enviou uma aeronave modelo SC-105 Amazonas e um helicóptero para iniciar as buscas em uma região de mata. Os destroços do avião foram encontrados nesta manhã. Ainda não há informação sobre a quantidade de tripulantes que estavam a bordo.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também foi acionado, por volta de 0h30, para vistoriar o local da queda da aeronave, no município de Garuva.

Veja a nota da FAB na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi notificada, nesta segunda-feira (03/06), a respeito do desaparecimento da aeronave de matrícula PS-BDW, em Santa Catarina (SC). Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, e um helicóptero H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3°/8° GAV) – Esquadrão Puma, foram acionados para iniciar as buscas, que são coordenadas pelo SALVAERO Curitiba.

Saiba mais sobre o SC-105 Amazonas:

O SC-105 Amazonas possui um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento (Salvaero), mesmo em voos a baixa altura.

A aeronave ainda conta com um sistema eletro-óptico de busca por imagem e por espectro infravermelho. Isso permite realizar buscas pelo calor, permitindo detectar, por exemplo, uma aeronave encoberta pela vegetação ou uma pessoa no mar.

Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR.

Saiba mais sobre o H-36 Caracal:

O H-36 Caracal desempenha um papel fundamental em operações de resgate, agindo com precisão em ambientes desafiadores. A aeronave é conhecida por sua adaptabilidade em diferentes cenários operacionais. Sua ampla cabine permite acomodar cargas variadas, desde equipamentos até suprimentos médicos. Essa flexibilidade possibilita que o helicóptero seja utilizado em uma ampla gama de missões, incluindo Evacuações Aeromédicas, resgate em áreas remotas e desdobramento de tropas em zonas de conflito.

Dotado de sistemas avançados de navegação, comunicação e proteção, o H-36 Caracal é capaz de operar em ambientes desafiadores, proporcionando às tripulações maior segurança e eficiência. Seus motores e sistema de rotor sofisticado permitem voos de longa distância, velocidade operacional elevada e possibilidade de decolagem e de pouso em diferentes condições climáticas e locais. Além disso, o helicóptero possui capacidade para operações noturnas e recursos para utilização de sistemas de armas integrados, aumentando sua eficácia em missões de apoio tático.