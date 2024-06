Coração é levado de helicóptero para transplante no Distrito Federal 

Coração humano foi levado pelo helicóptero do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na tarde deste domingo (2/6), com destino a mais um transplante no DF.



O Sentinela, como é apelidada a aeronave do Detran, realizou o transporte do órgão, o 11º feito pela equipe da Unidade de Operações Aéreas (Uopa) neste ano. Um fígado foi levado no mesmo voo.



Os órgãos vieram da cidade de Sinop (MT) e foram transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB), chegando em Brasília por volta de 15h40. Da Base Aérea ao Hospital das Forças Armadas (HFA), o traslado ficou a cargo da equipe da aeronave Sentinela, composta pelos pilotos Ricardo Timóteo e Ramon Chagas, o operador aerotático Mário César e pelo operador de saúde Pablo Rangel.



De acordo com o Detran, a parceria entre o órgão e a Central Estadual de Transplantes existe há nove anos, proporcionando a agilidade necessária para o transporte de órgãos.



Desde 2015, o Detran-DF encaminhou 68 corações, dos quais 11 ocorreram em 2023 e 11 em 2024.