Polícia investiga morte de homem após realização de peeling de fenol em SP

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) investiga a morte de Henrique Chagas, de 27 anos, após ter realizado um procedimento chamado peeling de fenol em uma clínica de estética na zona sul da cidade.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no momento da morte. No estabelecimento, uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros e, apesar das tentativas de reanimação, o homem não resistiu.

Ao jornal O Globo, Marcelo Camargo, companheiro de Henrique disse que o peeling de fenol da vítima estava agendado há cerca de um mês. Após o procedimento, os dois conversaram. Ele notou que o companheiro estava trêmulo e reclamava de dores. Com a piora do quadro de saúde do homem, o socorro foi acionado.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do estado, o caso está sendo investigado e diligências já estão em andamento: “O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial. Diligências e oitivas estão em andamento, assim como os laudos periciais. Assim que concluídos, eles serão remetidos para análise da autoridade policial. Equipes da unidade seguem em busca da investigada para a adoção das medidas de Polícia Judiciária cabíveis".

Uma das principais suspeitas da polícia é que Henrique tenha sofrido alguma reação alérgica e morrido de um choque anafilático pelo uso de alguma substância química.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que a Coordenadoria de Vigilância em Saúde vai apurar se o estabelecimento já foi interditado ou autuado pela Vigilância Sanitária Municipal por exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente.