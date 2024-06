DPU pede indenização para carros deixados no aeroporto de Porto Alegre

A Defensoria Pública da União (DPU) do Rio Grande do Sul ajuizou nesta terça-feira (4/6) uma ação de R$ 10 milhões contra a Estapar, empresa responsável pelo estacionamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e também a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que é conveniada. O pedido é por indenização para os proprietários de carros que estavam no local durante a enchente.

A decisão ocorre após o envio de um e-mail da empresa para todos os clientes afirmando que eles não ressarciriam nenhum dano nos automóveis. "De acordo com a legislação brasileira vigente, não existe responsabilidade da companhia para o ocorrido”, diz o texto. Ao todo, cerca de 2 mil veículos estavam nos estacionamentos nas imediações do aeroporto, gerenciados pela Estapar e que foram inundados pelas fortes chuvas que assolaram o estado.

Em caráter de urgência, o defensor público dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Felipe Kirchner, enviou o pedido jurídico afirmando que o argumento da companhia “viola direta e flagrantemente a legislação nacional, em especial no que respeita ao regramento de proteção do consumidor”.

O documento prevê que a empresa apresente um levantamento dos danos causados em cada veículo e a relação de nome dos proprietários em 10 dias, além de não cobrar nenhum tipo de tarifa dos carros que adentraram os estacionamentos desde 29 de abril. A indenização deverá cobrir "danos patrimoniais experimentados e bens atingidos por alagamento", bem como R$ 10 milhões por danos morais.

O Correio entrou em contato com a Estapar para tratar sobre a ação judicial, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Início da retirada dos carros

Nesta terça-feira, os proprietários puderam começar a retirar seus veículos dos estacionamentos do Aeroporto Salgado Filho. Aqueles que ficaram no térreo ficaram completamente submersos pelo alto volume de água que inundou o local. Muitos deles precisaram ser retirados com guincho por não estarem mais funcionando.

A busca dos carros está sendo escalonada. Nos dias pares, podem ser retirados os carros que têm placa com final par e, nos impares, aqueles de placa ímpar.